Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işleminin ikinci aşaması yarın başlıyor. İlk oylar yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışında oy verme işlemi yarın başlayacak ve beş gün devam edecek.

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandıktan karar çıkmayınca seçim, ikinci tura kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kurulacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak. Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi yarın başlarken ve beş gün içinde tamamlanması gerekiyor. Yurt dışı seçmen gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Yurt dışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek, bu işlem için randevu alınmasına gerek olmayacak.

YURT DIŞI OYLAR ANKARA'YA GELECEK

TRT Haber'in haberine göre; yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesi sonrasında oylar, YSK'nin belirlemiş olduğu yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak. Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta bu kez zarflara tek pusula atılacak. İki adaylı yarışı kazanan isim cumhurbaşkanı olacak.

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