İnegölspor ligin 20. haftasında ikinci devrenin ilk maçını deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor ile Pazar günü oynayacak. Devre arasında takıma takviyeler yapan temsilcimiz, ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Ligde 15 puanla 17’nci sırada yer alan temsilcimiz, ilk yarının son maçından Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalmıştı. Devre arasında takıma takviyeler yapan temsilcimiz ikinci yarıya iddialı bir başlangıç yapmak istiyor. Bayburt Özel İdare Spor maçıyla ikinci yarıya başlayacak olan İnegölspor da hedef mutlak galibiyet. Pazar günü Bayburt Genç Osman Stadında oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçı hakem Burak Demirkıran yönetecek.

DENEYİMLİ VE ALTERNATİFLİ BİR KADRO OLDUK

İnegölspor, İkinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenmanla sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Taşkın Güngör, “İnegölspor olarak sıkıntılı bir ilk yarı geçirdik. Elimizdeki sporcu kadrosuyla skora yansımasa da büyük bir mücadele verdik. Futbolcularımız sahaya çıktıklarında bütün emeklerini verdiler. Yaptığımız transferlerle deneyimli ve alternatifli bir kadro olduk. İlk yarıda yaşadığımız sıkıntıların tam tersine mutlu bir ikinci yarı yaşayacağımızı düşünüyorum. İnegölspor'un gelecekteki 3-5 yılının temelini oluşturmaya çalıştık. Tabi ki eksikler zamanla ortaya çıkacaktır. Bu takımın da zamana ihtiyacı var çünkü adeta sıfırdan bir kadro oluştu. İnegölspor ileriye umutla bakabileceği bir kadro oluşturdu. Devre arası transfer yapmak zordur, bizler başarılı transferle yaptık. İnşallah Bayburt maçında da bu skora yansır ve iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlarız” dedi.

HAFTANIN PROGRAMI

CUMARTESİ

14:00 ANKARASPOR - DÜZCE CAM DÜZCESPOR

14:00 ESENLER EROKSPOR - MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

PAZAR

14:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER - ISPARTA 32 SPOR

14:00 TARSUS İDMAN YURDU - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

14:00 SİVAS BELEDİYE SPOR - KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR

14:00 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR – İNEGÖLSPOR

14:00 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. – SOMASPOR

14:00 ÇORUM FK – ŞANLIURFASPOR

14:00 HES İLAÇ AFYONSPOR - EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR