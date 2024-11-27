Bursa'da plaka tanıma sistemine takılarak uyarı veren ikiz plakalı araç Orhangazi ilçe emniyetine bağlı trafik ekipleri tarafından ana yol üzerinde durduruldu. Yapılan incelemede, üzerinde ki plakanın aynı marka başka bir araca ait olduğu tespit edilen kamyonet otoparka çekildi.Fatih MISIR - Bursada Bugün / BURSA (İGFA) - Olay Bursa - Yalova yolu üzeri Orhangazi İznik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre yollarda bulunan plaka tanıma sistemine ikiz plakalı araç olarak ihbarı düşen bir kamyonet, Orhangazi ilçesi Yalova yolu üzerinde ilçe emniyetine bağlı trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Kamyonet üzerinde yapılan incelemede üzerinde bulunan plakanın aynı marka ve model başka bir araca ait olduğu tespit edilince, üzerinde ki plakanın kendisine ait olmadığı anlaşılan kamyonet ekipler tarafından otoparka çektirildi, kamyonet şoförü ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyetine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkiz plakalı araç nedir?

Mükerrer plaka olarak da bilinen ikiz plaka, bir araca ait tescilli plakanın kopya edilerek başka bir araca takılması demektir. Bunun sonucu olarak aynı plakaya sahip birden çok araç olur.

Eğer bir kişi ikiz plaka kullaniyor yahut araç şase numarasında oynama yaparak sahte belgelerle yeniden tescil sağlayarak sahte bir plaka kullanıyor ise idari para cezasının yani sıra TCK 204. Maddesi geregince de cezalandırılacaktır.