Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” hakkında odak grup toplantısı düzenlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” çalışmaları kapsamında düzenlenen odak grup toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ESTRAM A.Ş’de görev yapan 25 personel katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları ve iştiraklerinin personeli ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir için hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nda azaltım eylemlerinin önceliklendirme kriterleri belirlenirken, eylemler tartışıldı. Toplantıda ayrıca eksik veriler belirlenerek tamamlanması için gerekli çalışmalara başlanırken, Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut projeleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.