Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları ile 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1605 öğrenciye ulaşılarak “İklim Kahramanları” olmaları sağlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı şehrin çevresini korumaya yönelik başarılı çalışmalarının yanı sıra eğitim çalışmaları ile de farkındalık yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılında 34 okulda çevre konularında eğitim gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimlerde, atık yağlar, atık piller, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında öğrencilere bilgiler verilirken, bilgisayar destekli sunumlar yapıldı ve öğrencilerin konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı. Çevre bilincine sahip, çevreye duyarlı, örnek birer çevre dostu çocuklar geliştirilmesine çalışan ekipler, merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanı sıra kırsal ilçe ve mahallelerinde bulunan 34 okulda eğitim gören 1605 öğrenciye ulaşarak “İklim Kahramanları” olmalarını sağladı.

Eğitimler sonunda çocuklara geri dönüşüm temalı tişört, şapka, tohumlu kalem ve rozet hediye edildi. Yetkililer eğitimlere verilen katkı nedeniyle teşekkür ederek, “Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizin ekibimize göstermiş oldukları ilgiye ve misafirperverliğe çok teşekkür ederiz.” dediler.