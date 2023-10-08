Filmekimi’ne gün sayan İstanbullu sinemaseverleri sürpriz bir gösterim bekliyor.İSTANBUL (İGFA)- İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Galaları sonbahar sezonunu Martin Scorsese'nin yıldızlarla dolu son filmi Killers of the Flower Moon/Dolunay Katilleri ile açıyor.

Yılın dört gözle beklenen filmlerinden Dolunay Katilleri, Cannes ve Londra film festivallerinden sonra ilk kez İstanbul'da olacak.

Daha ilk dakikasından izleyiciyi saran ve gerilimi asla dinmeyen Dolunay Katilleri, Oklahoma'da meydana gelen ve FBI'ın kuruluşuyla sonuçlanan Kızılderili cinayetlerini konu alıyor. 1920’lerde, Oklahoma'daki Osage Kızılderili toplumu üyeleri, topraklarında petrol keşfedildikten sonra faili meçhul cinayetlere kurban gitmeye başlar. Ölenlerin sayısı artınca vakayı Araştırma Bürosu devralır. Soruşturma derinleştikçe yaşanan vahşetin ardında korkunç bir sır, ağır bir trajedi olduğu ortaya çıkar. Yürütülen süreçle paralel Federal Soruşturma Bürosu’nun kuruluşunu da mercek altına alan film, Scorsese'nin eşsiz anlatımıyla ABD tarihinin köşe taşlarına ışık tutuyor.

İKSV Galaları kapsamında Ali Muhiddin Hacı Bekir sponsorluğu ve UNIQ Hall evsahipliğinde 12 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Dolunay Katilleri | Killers of the Flower Moon Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal

Süre: 206'

Tarih: 12 Ekim Perşembe 20.00

Mekân: UNIQ Hall Bilet fiyatı: 200 TL

16 yaş ve üzeri izleyiciler için uygundur.