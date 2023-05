AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

İl yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnegöl’de ana kademe, kadın ve gençlik kolları mensupları ile bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, burada teşkilat mensuplarından çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tüm saha çalışmaları ile birlikte geçtiğimiz haftalarda AK Parti Bursa Milletvekillerinin de katılımları ile 17 ilçede gerçekleşen 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programlarında ilçelerinde çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan tüm mahalleleri kapsayan ziyaretleri nedeniyle İnegöl ilçe teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Gürkan, Bursa genelinde tüm teşkilat mensupları ile birlikte her zaman olduğu gibi sahaya hâkim olduklarını belirtti.

Başkan Gürkan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana gücünü aldığı milletle iç içe yönetim ve hizmet anlayışlarının her dönemde en güzel örneklerinin Bursa'da verildiğini vurguladı. Gürkan, "17 ilçemizin tamamında olduğu gibi İnegöl ilçemizde de her kesimden insanımıza ulaşarak, ortak akıl yoluyla ilçelerimize ve şehrimize en doğru hizmetleri getirmek için çalışıyoruz. Bursalı Hemşerilerimize de bu çabamızı görüyor ve takdirlerini her seçimde sandıklara yansıtarak, partimizin gücüne güç katıyor. İnancımız odur ki Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda güçlü bir Türkiye vizyonumuz önündeki önemli süreçlerden olan 2023 seçimlerinde de bu güvenden aldığımız güçle sandıklardan zaferle çıkacağız. Yine inanıyoruz ki bu zaferin en büyük destekçileri yine Bursa Halkı ve AK Parti Bursa Teşkilatları olacaktır" dedi.