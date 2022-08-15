Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürü Aslan'ın eşi Feriha Aslan'ın annesi Nahide Demirkıran, tedavi gördüğü İnegöl deki özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirkıran'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip İnegöl İshak paşa camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile kalabalık cemaat katıldı.