2023 bayram imsakiyesine göre ülke genelinde bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu. Saat 05.50'de ilk namazı Iğdır kılacak. Ankara 06.34, İstanbul 06.49, İzmir 06.59...BURSA (İGFA)- İslam alemi bir ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getirdi. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram gününde ülke genelinde bayramın ilk günü erken saatlerde bayram namazları eda edilecek. Ramazan Bayramı bu yıl, 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek.

Peki, bayram namazı saat kaçta?

Bu yıl ilk bayram namazı saat 05.50 ile Iğdır'da kılınacak.

Şehir Saat Adana 06.27 Adıyaman 06.15 Afyonkarahisar 06.45 Ağrı 05.54 Aksaray 06.31 Amasya 06.22 Ankara 06.34 Antalya 06.46 Ardahan 05.54 Artvin 05.57 Aydın 06.56 Balıkesir 06.55 Bartın 06.35 Batman 06.03 Bayburt 06.05 Bilecik 06.46 Bingöl 06.05 Bitlis 05.59 Bolu 06.39 Burdur 06.47 Bursa 06.49 Çanakkale 07.00 Çankırı 06.31 Çorum 06.25 Denizli 06.52 Diyarbakır 06.07 Düzce 06.40 Edirne 06.58 Elazığ 06.10 Erzincan 06.08 Erzurum 06.01 Eskişehir 06.44 Gaziantep 06.19 Giresun 06.11 Gümüşhane 06.07 Hakkari 05.53 Hatay 06.25 Iğdır 05.50 Isparta 06.46 İstanbul 06.49 İzmir 06.59 Kahramanmaraş 06.20 Karabük 06.34 Karaman 06.36 Kars 05.53 Kastamonu 06.29 Kayseri 06.25 Kilis 06.21 Kırıkkale 06.32 Kırklareli 06.55 Kırşehir 06.30 Kocaeli 06.45 Konya 06.38 Kütahya 06.46 Malatya 06.14 Manisa 06.57 Mardin 06.05 Mersin 06.30 Muğla 06.55 Muş 06.01 Nevşehir 06.55

Niğde 06.40 Ordu 06.08 Osmaniye 06.28 Rize 06.02 Sakarya 06.50 Samsun 06.13 Siirt 06.02 Sinop 06.25 Sivas 06.20 Şanlıurfa 06.07 Şırnak 06.00 Tekirdağ 06.56 Tokat 06.18 Trabzon 06.04 Tunceli 06.06 Uşak 06.50 Van 05.58 Yalova 06.52 Yozgat 06.28

Zonguldak 06.38

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.