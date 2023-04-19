Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında İlahiyatçı Mehmet Emin Ay, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında Ramazan ayına özel hazırladığı Kültür ve Sanat Etkinlik Takvimi Ulu Cami’de düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla hazırlanan takvimde Ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı Mehmet Emin Ay, Diyarbakırlılarla buluştu.

Tarihi Ulu Cami’de düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ay’ın gerçekleştirdiği söyleşi ilgi ile takip edildi.

Ramazan sohbeti ve yatsı namazı sonrası Ay, Enderun Usulü teravih namazını kıldırdı. Ay, her kılınan 4 rekât sonrası vatandaşlarla birlikte ilahi okudu.