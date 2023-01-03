İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2. Katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Park caddesi üzerinde hizmet veren İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının 2. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden personel dışarıya çıkarak İnegöl İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu binanın 2. Katı kullanılamaz hale geldi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.