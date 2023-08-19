Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çatalpınar ilçesine bağlı Kıran mahallesinde sıcak asfalt çalışması başlattı. Güzergâh tamamlandığında mahalle ve ilçe merkezi arasında güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanacak.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt seferberliği sürüyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahları, standardı yüksek bir yapıya kavuşturmak için hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan bölgeleri ise asfaltla buluşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çatalpınar ilçesinde ulaşımla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TOPLAM UZUNLUĞU 4 KİLOMETRE

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çatalpınar ilçesine bağlı Kıran mahallesinde 4 kilometre uzunluğundaki güzergahın içme suyu hattı, OSKİ ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Tüm altyapı çalışmalarının yapıldığı güzergahta, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından ise sıcak asfalt çalışmalarını başlattık. Yolun tamamlanmasıyla birlikte, mahalle merkezi ile karayolu arasında güvenli ve konforlu bir ulaşımı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun”