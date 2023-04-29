Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynırları yıkandı.

Pazaryeri Belediyesinin ilçe genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetleri çerçevesinde çöp konteynırları yıkama ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından dezenfekte aracı ile birlikte sokak ve caddelerdeki çöp konteynırları yıkanıyor böylece muhtemel koku ve sinek oluşumunun da engellenmesi amaçlanıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konu ile ilgili, “İlçemizin daha temiz bir kent olması ve vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmalarımız çerçevesinde sürdürdüğümüz çöp konteynırı yıkama ve dezenfektesi sayesinde; çöp konteynırlarının yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak. Bu aracımız ile bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteynırı, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. Durmak yok hizmete devam” dedi.