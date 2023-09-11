10 ile 19 yaş arasında gebe kalınmasına adölesen gebelikleri denilmekte ve bu yaşlardaki gebelikler çocuk yaşta gebelik olarak adlandırılmaktadır. Gebelik için annenin en verimli olduğu zamanlar ve tıp dünyasında da gebelik için önerilen yaş aralığı 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşlar hem annenin hem verimli olduğu yıllardır. Hem de bu yıllarda doğum yapmak doğru zaman olarak kabul edilmektedir. 35 yaş üstü yapılan doğumlara ise ileri yaş doğumları denilmektedir. İleri yaş gebelikleri hem gebelik süresinde hem de bebeğin gelişiminde zorluk yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu anlamda ileri yaş gebelikleri risk teşkil etmektedir.

İleri Yaş Gebeliklerine Dikkat

İleri yaş gebelikleri olarak adlandırdığımız 35 yaş üzeri gebelikler genel olarak istemli değil istemeden olan gebeliklerdir. Kazara olarak adlandırdığımız gebelikler genel olarak bu yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 35 yaş ile 40 yaş arası anne verimli zamanlarıdır. Ancak gebeliği normal zamana göre daha yorucu geçebilir. Ancak 40 yaşın üstünde kadınlarda gebelik ihtimali %50 oranında düşmektedir. Bunun için de 40 yaş üzeri kadınlar hamile kalmak istese dahi hamile kalma olasılıkları bir hayli düşebilir. Bunun için de ileri yaş gebelikleri planlıyorsanız bile 35 – 40 yaş arasında gebeliği gerçekleştirmeniz en güzeli olacaktır.

35 yaş üstü gebeliklerde bebek için riskli doğumlar başlamaktadır. 35 yaş üstü gebeliklerde bebekler daha erken zamanlarda doğan bebeklere göre daha şanssızdır. Çünkü 35 yaş üstü gebeliklerde öncelikle düşük riski ve ölü doğum oranı çok fazladır. Bebeğin doğumu canlı olarak gerçekleşse dahi bebeğin down sendromu olma ya da zeka geriliği problemi yaşaması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu tarz riskler ileri yaş gebeliklerinde çok daha fazladır. İleri yaş gebelikleri bunun için önerilmemektedir. Ancak bebekte bu tarz sıkıntılar ya da hastalıkların olup olamayacağı artık doğumdan önce belli olmakta ve bebeği doğurup doğurmama isteği anneye bırakılmaktadır. Anne hamileyken bebeğin eşinden yani plasentadan biyopsi ile parça alınarak bebekte böyle hastalıkların olup olmadığı teşhis edilmektedir. Eğer ki bebekte böyle hastalıklar varsa anne bebeğini dünyaya getirmeme hakkına da sahip olmaktadır.

Hamilelik Döneminde Sizi Bazı Hastalıklar Karşılayabilir

İleri yaş gebelikleri anne için olduğu kadar bebek için de risklidir. Özellikle ileri yaş gebeliklerinde anneyi hastayla birlikte çeşitli hastalıklarda beklemektedir. Tabi ki her ileri yaş gebesinde bu hastalıklar görülmez. Ancak birçok ileri yaş gebesinde bu hastalıklara rastlanmaktadır. İşte, hamilelik döneminde sizi bekleyen bazı hastalıklar;

Diyabet; Yaştan dolayı diyabet görülme ihtimali artmaktadır. Bu nedenle hem gebeliği hem de diyabeti bir arada yaşama zorunda kalabilirsiniz. Bu durum ise sizin zorlu bir gebelik dönemi geçirmenize sebep olmaktadır.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon ileri yaş gebeliklerinde görülebilen bir durumdur. Yüksek tansiyon bazen yaştan kaynaklı olarak bazen de gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkabilir.