Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, meta evrende yer alan ilk kamu kurumu oldu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başanlığı'nın Web3 dönüşümü ve metaverse stratejisinin ilk adımı olarak dünyanın her yerinden mobil cihazlarla erişimin mümkün olduğu Meta Ofisi'nin bugün itibarıyla kullanıma sunduklarını açıkladı.

Başkanlığın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisine mobil cihaz uygulaması üzerinden avatar oluşturularak ulaşabilecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığında "Dijital Evrende Söz Sahibi Olmak" temasıyla düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Metaverse Platformu Lansmanı ve Meta Evreni Anlamak Paneli"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ülkenin her anlamda büyük bir dönüşüm süreci yaşadığını belirterek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye'yi sadece yer aldığı coğrafyada değil, uluslararası alanda da öne çıkarmayı hedefleyen Türkiye Yüzyılı'nın, ülkenin teknoloji alanındaki bağımsızlığının garanti altına alınmasının da hedeflendiği bir vizyon olduğunu kaydetti.

Dijital dönüşümle birlikte oluşan yeni enformasyon mecralarını yakından takip ettiğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, bu mecralarda da temsiliyeti kuvvetlendirmeyi hedeflediğini aktararak bugün adımları atılmaya başlanan metaversenin hiç kuşkusuz geleceğin yaşam biçiminin ayrılmaz bir parçası olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemi, dijital seferberlik dönemi olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet bu nedenle bizler için çok anlamlıdır" dedi.

Altun, şu anda başkanlık olarak sundukları hizmet ve yürüttükleri faaliyetleri metaverse dünyasına da taşıyacaklarının altını çizerek, "Biz, Web3 alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu alandaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinlik merkezi ve meta merkezden oluşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Meta Ofisi'ne GoArt Metaverse'nin "https://www.goartmetaverse.com/time-portal" linkinden ulaşılabiliyor.