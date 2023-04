ABD'nin başkenti Washington ve New York'ta bir dizi görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ekibi, Türkiye'de asrın felaketi olarak adlandırılan depremler ve insani diplomasi çerçevesinde gerçekleşen temaslarını New York'ta Türk basınına değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - New York Türkevi'ndeki basın toplantısında konuşan İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Türkiye'de 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketleri ve sonrasında yaşananlardan edinilen tecrübeleri Washington'da bazı düşünce kuruluşları ve New York'ta, Birleşmiş Mİlletler (BM) bünyesindeki kurumların yetkilileriyle paylaştıklarını belirtti.

Özdemir, ABD ziyareti çerçevesinde, ABD Ticaret Odası, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası, Dünya Bankası ve Atlantic Council gibi önemli kuruluşlarla da görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Heyette yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney'den oluşan ekibin konuşmalarındaki ortak vurgu, depremlerde yıkımın tahayyül edilemeyecek kadar büyük olduğu ve bu felaketle mücadelede uluslararası diplomasinin önemi üzerine yoğunlaştı.

DEPREMLE MÜCADELEDE KÜRESEL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

"Hayali dahi güç olan yıkımı, kayıpları çok yakından yaşadım. Depremin etkileri yıkımın kaldırılması ile bitmiyor." diyen Milletvekili Altunyaldız, ABD temaslarında, afet sonrası çalışmalara katılan veya uzaktan takip eden bir çok kişinin 6 Şubat depremlerinin "yıkıcılığı ve şiddeti itibariyle şimdiye kadar görülenlerden çok farklı olduğu" yönünde beyanda bulunduklarını söyledi.

Altunyaldız, deprem sonrası Türk vatandaşları ve uluslararası toplumun ortaya koyduğu dayanışma ve iş birliğini överken, BM ve Dünya Bankasının katkılarına da değinerek, depremle mücadelede küresel dayanışmanın önemini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Milletvekili ayrıca, ABD'de görüştükleri kurumların, Türkiye'nin, dünyanın her bir tarafında ortaya çıkan felaketlerle ilgili yardım tutumunu fark ettikleri, 6 Şubat depremlerine karşı dünyanın gösterdiği reaksiyonun, "Türkiye'nin benzer durumlarda ortaya koyduğu yaklaşımın bir geri dönüşümü olduğu" inancını paylaştı.