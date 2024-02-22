Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, önceki gün yaptığı “İliç’te liç yüksekliğinin 257 metre ile sınırı aştığı, dünyada örneğinin görülmediği” yönündeki açıklamasını düzeltti. KTÜ, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yığına serilen jeomembran ile liç yığınının en üst kotu arasındaki yüksekliğin 91 metre olarak ölçüldüğünü belirtti.

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni işletmesinde, 13 Şubat’ta saat 14:28’de yığın liç alanında meydana gelen ve 9 çalışanın toprak altında kaldığı olaydan sonra bölgede incelemelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, yayınladığı rapordaki bilgileri düzelttiğini açıkladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve UYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy’un, raporla ilgili “Yığın liçi yüksekliğinin 257 metreye ulaştığı ve kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu, dünyada bunun örneğinin olmadığı” yönündeki açıklamaları medyada yer almıştı.

Maksimum yükseklik 91 metre

KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin dün X’teki (eski adı ile twitter) resmi hesabında yaptığı paylaşımda ise “KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sahada yapılan dron ölçümleriyle liç yığınının yüksekliği ile ilgili veriler elde edilmiştir. Liç yığınının taban kotu ile maksimum kot arasındaki düşey mesafe 257 metre olarak ölçülmüştür. Bu değer, düşeydeki en büyük yükseklik olmayıp, liç yığınının topuk ve tepe noktası arasındaki kot farkını ifade eder. Jeomembran ile liç yığınının üst kotu arasındaki maksimum düşey yükseklik ise 91 metre ile sınırlıdır” denilerek daha önce yaptığı ve medyaya yansıyan açıklamadaki liç yüksekliğin aşıldığına dair paylaşılan bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş oldu.