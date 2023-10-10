Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Emzirme Haftası sebebiyle stant kurulurken, ilk 6 ayda sadece anne sütünün önemi anlatıldı.

Hastanede kurulan stantta emzirmenin bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemi olduğu belirtildi. Doktor ve hemşireler stant başında emzirme dönemi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı ve merak edilen soruları yanıtladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini ve altıncı aydan sonra da uygun besinlerle beraber emzirme döneminin iki yaş ve ötesine sürdürülmesinin sağlık açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Doktorlar ise ilk 6 ayda sadece anne sütü olması gerektiğini ve annelerin bebeğine ilk hediyesi anne sütü olması gerektiğini belirtti.