Borsa her geçen gün yatırımcı çekmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde artan halka arzlarla borsaya yatırımcı yağmuru başladı. İlk 8 ayda halka arza katılan yatırımcı sayısı 41 milyonu aştı.

Borsaya ilgi artarak devam ediyor. Son dönemde artan halka arzlarla borsada işlem yapan yatırımcı sayısı ciddi ölçüde arttı. Merkezi kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre yılın ilk 8 ayında 32 şirket halka arz olurken 41 milyon 737 bin 120 yatırımcı sayısına ulaşıldı. Halka arzlardan 42,86 milyar lira toplandı.

Bakiyeli hesap sayısı artışı yüzde 78,9

Son 1 yılda bakiyeli hesap sayısı 31 Ağustos itibariyle 12 milyon 378 bin 957’ye ulaştı. Son bir yıllık değişim yüzde 78,9 oldu. 31 Ağustos 2022 tarihinde 6 milyon 916 bin 252 bakiyeli hesap borsada yer alıyordu.