10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İlk Adım Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, gazetemiz imtiyaz sahibi Erdal Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, başarılar dilediler.

İlk Adım Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Zeynep Polat ve Seval Kaplan nezaretinde İnegöl Yıldırım Gazetesini ziyaret ederek, gazetemizin imtiyaz sahibi Erdal Bayraktar’a hediye takdim ettiler.

İlk Adım Anaokulu öğretmeni Zeynep Polat, “İlk Adım Anaokulu olarak Yıldırım Gazetesini ziyarete geldik. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bizleri çok güzel ağırladılar. Okulumuz adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı öğretmen ve minik öğrencilere teşekkür eden Erdal Bayraktar ise, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.