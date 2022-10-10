TOKİ’nin ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ projesindeki yerlerin hangi il ve ilçelerde bulunduğu belli oldu. Bursa’da ilk evim arsa yerleri: Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keles, Orhaneli, Orhangazi…

TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’e sahip olmak isteyenler için başvurular bugün başladı.

Proje kapsamında 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Projelerin hangi il ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu.

BURSA

Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keles, Orhaneli, Orhangazi