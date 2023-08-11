Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy mahallesinde bir fabrikada işe giren adam kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeniceköy mahallesinde bir orman ürünleri fabrikasında işe giren Arif U. İlk iş gününde fabrikaya giderek iş başı yaptı. İşyerinde çalıştığı sırada rahatsızlanan adam yere düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arif U.'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.