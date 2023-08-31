Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kumluca ilçesine bağlı Karacaören mahallesinin yıllardır süren içme suyu sorununu ortadan kaldırıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde içme suyu verilmesi için çalışmalara başladı. 6 Milyon TL’ye malolacak içme suyu hattında 10 km 110'luk HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) boru, 8 km 63'lük HDPE boru kullanılacak.

İLK KEZ İÇME SUYU GELECEK

Projenin hayata geçirilmesiyle Karacaören Mahallesinde yaşayan toplam 200 haneye ilk kez içme suyu ulaştırılması sağlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Kumluca Şube Müdürü Tarık Tuzcular “Karacaören Mahallesi Asar Deresi mevkiinde yaklaşık 200 hanemiz bulunuyor. Burada içme suyu sorunu yaşanıyordu. Evlerde içme suyu yoktu. Vatandaşlarımız içme suyunu kendi imkânları ile taşıyordu. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in talimatıyla bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Söz konusu mahallemizde çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız” diye konuştu.

HASRET BİTİYOR

Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez içme suyu çalışmasının başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Muhtar Gülez, “Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız su ihtiyacını sulama kuyularından kovalar ile taşıyarak sağlıyordu. Kadınlarımız bulaşıkları ve çamaşırları ellerinde yıkamak zorunda kalıyordu. Yıllardır çektiğimiz hasret sona eriyor suyumuza kavuşuyoruz” dedi.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Mahalle sakinlerinden Hatice Arıcan da kadınlar için suyunun çok önemli olduğunu belirterek “İçme suyumuz olmadığı için dinamo ile kuyudan su çekiyorduk. Elektrikler gittiği zaman o da işe yaramıyordu. İçme suyumuz geleceği için çok mutluyuz. Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.