Bursa'da AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları üyeleri, ilk kez oy kullanacak olan gençlere sürpriz yaparak yaş günlerini kutluyorlar.

AK Parti Yenişehir Gençlik Kolları Başkanı Salim Örs,14 Mayıs'taki seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençlere sürpriz yaparak yaş günlerini kutlamayı sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Örs, bugüne kadar 100'ü aşkın gencin yaş gününü kutladıklarını kaydetti.

Yaş günü olan gençlere telefonla ulaşıp kendilerini evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Örs, "Genç arkadaşlarımız bizleri karşısında görünce çok seviniyor ve mutlu oluyorlar. Kendilerine yaş günü pastası sunup hediye veriyoruz. Oturup sohbet ediyor ve tanışmış oluyoruz. Birçoğuyla arkadaşlık bağı kuruyoruz" dedi.