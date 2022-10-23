TUZLA GELİŞİM: 0 İNEGÖL BELEDİYESPOR:3
2.Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuzun, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzla Gelişim’i 3-0 mağlup etti.
Salon: İstanbul-Yakacık İTO
Hakemler: Mehmet Ali Çiftçi, Hacı Anar
Tuzla Gelişim: Erdinç Yıldız, Alphan Yavaş, Kutay Hırçın, Burak Balıbey, Kerem Uzunyaka, Caner Türker (Ozan Doğan, Selçuk Karakaş, Kaan Aslan, Kaan Varol, Fatih Şaşmaz)
İnegöl Belediyespor: Enes Karataş, Gökay Sertel, Furkan Yıldız, Tolga Çetinkaya, Asef Çelik, Mete Erbaş ( Doğan Balaban, Eyüp Çayırlı, Gufran Can Durgut)
Setler: (17-25, 17-25, 18-25)
Süre: 64 dakika (22,20,22 )