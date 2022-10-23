ROMANLARDAN DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA ROMANLARDAN DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

TUZLA GELİŞİM: 0 İNEGÖL BELEDİYESPOR:3

2.Lig 1. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor’umuzun, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Tuzla Gelişim’i 3-0 mağlup etti.

Salon: İstanbul-Yakacık İTO

Hakemler: Mehmet Ali Çiftçi, Hacı Anar


Tuzla Gelişim: Erdinç Yıldız, Alphan Yavaş, Kutay Hırçın, Burak Balıbey, Kerem Uzunyaka, Caner Türker (Ozan Doğan, Selçuk Karakaş, Kaan Aslan, Kaan Varol, Fatih Şaşmaz)


İnegöl Belediyespor: Enes Karataş, Gökay Sertel, Furkan Yıldız, Tolga Çetinkaya, Asef Çelik, Mete Erbaş ( Doğan Balaban, Eyüp Çayırlı, Gufran Can Durgut)


Setler: (17-25, 17-25, 18-25)

Süre: 64 dakika (22,20,22 )