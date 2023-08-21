Muratpaşa Belediyespor başpehlivanı Orhan Okulu, bu yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Güreş Ligi’nde, bitime bir güreş kala şampiyonluğunu ilan etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ligin ilk şampiyonunu kutladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından kurulan 7 etaplı yağlı güreş liginde ilk şampiyon, Manisa Yunusemre Belediyesi 8. Yuntdağı Yağlı Güreşlerinin ardından belli oldu.

Er meydanlarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına güreşen “Paşa’nın Aslanı” lakaplı başpehlivan Orhan Okulu, CW Enerji Türkiye Güreş Ligi’nde, son etap öncesi, şampiyonluğunu ilan etti.

Lig, mayıs ayında Antalya Manavgat Belediyesince 10’uncusu düzenlenen yağlı güreşlerle başladı. Ligin ilk güreşini üçüncü tamamlayan Okulu, Kocaeli 15. Sekapark Yağlı Güreşlerinde ise birincilik kürsüsüne çıktı. Ardından gerçekleşen Gaziantep Şahinbey 1. Yağlı Güreşlerinde de birincilik kürsüsünü kaptırmayan Paşa’nın Aslanı, 915. Ordulu Mustafa Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri ve 15. Mehmet Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerini ikinci tamamladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk şampiyon Orhan Okulu’yu kutlarken Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun ilk uygulamasını bu yıl 5’incisi düzenledikleri Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşlerinde yaptığı video yardımcı hakem (VAR) sistemi de dahil bir çok yeniliği ata sporuna getirdiğini aktardı. Yağlı güreş liginin bu yeniliklerden olduğunu belirten Başkan Uysal, elde edilen dereceler, kazanılan şampiyonluklar kadar ecdat yadigarı olan bu spora tutarlı ve kararlı bir şekilde hizmet etmenin öneminin altını çizdi.

Başkan Uysal, “Orhan Okulu, MuratpaşaBelediyesporumuzun diğer pehlivanları ve er meydanında büyük mücadeleler veren tüm pehlivanlarımız, bu sporun hakkını vererek ata sporumuzun iyi birer temsilcisi olmaya devam ediyorlar. Hepsini kutluyor ve bu spora gönül vermiş biri olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.