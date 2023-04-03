Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un teslimat süreci başladı. İlk teslim alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ediliyor.Kırmızı 'Anadolu' rengindeki 'EE' plakalı Togg, teslim edilmek üzere Külliye'ye getirildi.Anadolu renk akıllı cihazın ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan'a takdim ediliyor.İkinci Gemlik rengi araç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacak.Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ilk meyvelerinden olan Togg'un ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

HABER MERKEZİ