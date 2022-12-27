İnegölspor, 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’ndan orta saha oyuncusu Uğur Utlu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı,

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR

“Devre arası transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Bilindiği gibi daha önce Gökhan Siverek ile anlaşmıştık. Bugünde en son Tarsus İdman Yurdu’nda forma giyen orta saha oyuncusu Uğur Utlu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. Kendisinin takımımıza katkı sunacağından hiç şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda görüşme halinde olduğumuz başka oyuncular da var. Hızlı bir şekilde transferlerimizi yaparak ligin 2. yarısına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.”

ÇOK MUTLUYUM

Uğur Utlu ise, “İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnegölspor’un başarılı olması için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah sezon sonu ligi hak ettiğimiz noktalarda tamamlayacağız. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” dedi.