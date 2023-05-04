Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol sahası törenle açıldı. Sahada günlük 100 bin varil üretim yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - Şırnak'ta 1850 rakımlı Gabar Dağı'nın zirvesinde 1 milyar varil rezerv alanına sahip Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası düzenlenen törenle açıldı ve üretime geçti.



Şırnak Valisi Osman Bilgin ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ilk vanayı açtı. Elde edilen petrolle ilk ateş de yakıldı.

Bölgedeki çalışmaların 2018 yılında başladığını ardından jeolojiyi tanımaya yönelik saha çalışmalarına geçildiğini yazılı açıklamayla duyuran TPAO, Şehit Aybüke Yalçın-1 arama kuyusu Cizre’nin 20 km kuzey batısında, yaklaşık 10 bin varil/gün üretimle Türkiye’nin en çok üreten petrol sahası olan Şehit Esma Çevik sahasının ise 7 km kuzey doğusunda yer aldığını belirterek, "Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu 2609 metrede rezervuar seviyeye girmiş, 2771 metre derinlikte sondaj tamamlanmış ve Kretase Karbonatları içerisinde 41° API graviteli haf petrol içeren 162 metre kalınlıktaki rezervuar keşfiyle sonuçlanmıştır" denildi.

Kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmakta olup petrol arama-üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir. Keşier gerek Şırnak ve bölge ekonomisinin gelişimine gerekse Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedene ulaşmasına önemli katkılar yapılacağı kaydedildi.

"BU SAHAYI 2 YIL İÇİNDE GÜNDE 100 BİN VARİL ÜRETİME ÇIKARACAK BİR PLANLAMA İÇİNDEYİZ"

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yalnızca Şırnak ve bölge ekonomisini geliştirmekle kalmayıp, kuracağımız son teknolojiye sahip petrol ranerisi ile hem bölgedeki sahalarımız hem de komşu ülkelerdeki petrol sahalarının potansiyelini ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testlerini icra ederek 2023’ün sonuna kadar Saha Geliştirme Planını sonlandırmayı hedeemekteyiz. Şehit Aybüke Yalçın kuyusundan deneme üretimi Nisan ayı sonu itibarıyla başlamıştır ve halihazırda devam etmektedir. Hedemiz sahadan günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye’nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmaktır. 2023’ün ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajı da yapılacak olup sahadaki petrolümüzü taşıyacak boru hattının ön mühendislik anlaşması da imzalanmıştır.”