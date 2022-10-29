TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı HES İlaç Afyonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Yunus Dursun, Barış Çiçeksoy, Mehmet Şengül
İnegölspor: Emre Selen,, Taşkın Kartal, Niyazi Batuhan Salman, Bahadır Taşdelen, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Hamza Özdemir, Yusuf Ziya Gümüş, Ersel Aslıyüksek, Umut Sönmez
HES İlaç Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Mete Yıldız, Şiyar Kepir, Ali Aydemir, Kaan Baysal, Olcay Şahan, Muhammed Mustafa Özbay, Ege Özkayımoğlu, Muhammet Mahmut Emir, Yavuz Selim Tek
Sarı Kartlar: Ali Aydemir(Afyonspor)
Kırmızı Kart:
Goller: Dk 40 Niyazi Batuhan Salman(İnegölspor) Dk 31 Ege Özkayımoğlu (Afyonspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
31'nci dakika gelişen Afyonspor atağında Ali'nin kaleye doğru ortaladığıı topa yükselen Ege'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
39'ncu dakikada İnegölspor ceza sahası yakınından serbest kazandı. Topun başına geçen Bahadır'ın ceza sahasına ortasında topa gelişine sert vuran Niyazi, skoru eşitledi. 1-1