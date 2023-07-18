Bu yıl 8. BÜGED futbol turnuvasının her maçını binlerce kişi izledi. İlkay Gündoğan’ın imzaladığı topla başlayan turnuvanın maçları süper lig maçlarını aratmadı. Turnuvada Kayapaspor Şampiyonlar ligi final havasında geçen maçta Burunca Spor’u yenerek şampiyon oldu.

Büyükorhan ilçesi mahallelerinden 24 takımın katıldığı turnuvada takımlar 2 aydır kıyasıya mücadele etti ve şampiyon Kayapa Spor oldu. Final mücadelesinde Kayapa Spor ile Burunca Spor karşı karşıya geldi ve Kayapa Spor rakibi 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Bursa Ak Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız ve BÜGED Başkanı Emrah Seyrek takdim etti.

Büyükorhan Gençlik Derneği’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ortaklaşa düzenlediği turnuvadan elde edilen gelirin tamamı Büyükorhanlı üniversiteli öğrencilere burs olarak verilecek.

Bu zamana kadar yüzlerce öğrenciye burs veren BÜGED yaptığı örnek etkinliklerle herkesin takdirini kazanıyor.

Büyükorhanlı gençleri sporla buluşturmak için farklı alanlarda sportif organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek, sporla Büyükorhanlılar arasındaki dayanışmayı da arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Seyrek, "Sportif faaliyetlerle ilçemiz gençlerini birbiriyle kaynaştırıp dayanışmayı arttırmaya çalışıyoruz. Turnuvadan elde ettiğimiz gelirin tamamını ise Büyükorhanlı üniversiteli öğrencilere burs için kullanacağız. Bu turnuvada bizlere destek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız’a, Ana Sponsorumuz iş adamı Mustafa Yelbey’e, diğer bütün sponsorlarımıza ve turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyon Kayapa Spor’u ise tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.