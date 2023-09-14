2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, Burhaniye’de düzenlenen törenle kutlandı.

İlk olarak Atatürk Anıtı’na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasının ardından kutlamalar, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda devam etti.

Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen kutlama törenine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Elvan Aslan, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe protokol üyeleri katıldı.

Öğrenciler tarafından konser, şiir ve halk oyunları gösterilerinin sergilendiği programda yeni gelen öğrencilere bayrak teslimi yapıldı. Yapılan törende resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar daha sonra öğrencilerin ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde şarkılar söylediği coşkuyla son buldu.