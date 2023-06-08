Erasmus+ k210 Müzik eğitimi projesi Türk Hava Kurumu İlkokulu 2. yılını doldurdu. Öğrenciler proje sayesinde enstrüman çalmayı öğrendiler. Proje kapsamında yurt dışından gelen davetlilere okul şarkılarını çaldılar ve söylediler.MANİSA (İGFA) - Türk Hava Kurumu İlkokulu 3 yıllık bir proje ve bu sene 2. yılını dolduran Erasmus+ k210 Müzik eğitimi projesini tanıttı.

Türk Hava Kurumu İlkokulu Müdürü Şerif Çelik projenin öğrenciler açısından önemli olduğunu öğrencilerin proje sayesinde enstrüman çalmayı öğrendiğini okul şarkılarını notalar kullanarak çaldıklarını ve okul şarkılarını söylediğini aktardı.

Proje konuları alt başlıklarından biri olan diğer kültür kurumlarıyla işbirliği kapsamında Yunusemre Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi kurumlarımız projemize çok değerli katkılar sunmuşlardır. Vermiş oldukları katkılardan dolayı Yunusemre Halk Eğitim Merkezine ve Manis Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.

Projemiz devam etmekte olup gidilecek olan ülkelerden alınacak olan sonuçlar sizlerle paylaşılacaktır" dedi.