Ünlü Şarkıcı İlyas Yalçıntaş Kestel Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde sahne alacak.

Kestel Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş konser verecek. Meydan Kestel’de gerçekleşecek olan konser saat 20.30’da başlayacak. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise konserin müjdesini sosyal medya hesaplarından şu şekilde yayınladı;

‘’30 Ağustos zaferinin 101’nci yılını coşku dolu konserle kutluyoruz. İlyas Yalçıntaş, Meydan Kestel’de’’