İnegöl Mobilya Sanayicileri tarafından bu yıl 9’ncu kez organize edilen I'M Desing organizasyonu, 15 üniversiteden Endüstriyel Tasarım Bölümünde öğrenim gören 40 öğrenci ile gerçekleşti.

Organizasyon hakkında bilgi veren İMOS Başkanı Osman Aybil; “İnegöl mobilya sanayimizin tasarım altyapısını güçlendirmek ve ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine mobilya sektörünü daha yakından tanıtmak amacı ile her yıl düzenlediğimiz I’m Design etkinliğimizin bu yıl 9. kez organize ettik. Program kapsamında 15 üniversiteden Endüstriyel Tasarım Bölümünde öğrenim gören 40 öğrencimizi İnegöl'de misafir ettik. Toplamda 6 gün süren programda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin değerli hocaları koordinatörlüğünde depremden etkilenen çocuklarımız için eğitim gereçleri ve oyuncaklar tasarlandı. İnegöl mobilya sanayinin ana ham maddesi olan yonga levha kullanarak üretilebilir olan ürünler öğrencilerimiz tarafında 6 günde tasarlandı. Etkinliğimizin ana sponsoru olan Starwood A.Ş tarafından çoklu adetlerde üretimi yapılacak olan 7 tasarımı deprem bölgesine hızla ulaştırmayı planlıyoruz. Alanında Türkiye'nin önde gelen organizasyonlarından olmayı başaran I'm Design, ilk düzenlediğimiz yıldan itibaren mobilya sektörüne onlarca yeni tasarımcı ve yüzlerce yeni tasarım kazandırmayı başarmış etkinlik. Üniversite-STK iş birliğinin en kıymetli örneklerinden biri olan I'Design ile İnegöl'ü mobilya tasarımı konusunda uluslararası bir konuma taşımayı ve tasarım konusunda ilk akla gelen şehirlerarasına adımızı yazdırmayı amaçlıyoruz. Her yıl üstüne koyarak büyüyen bu çalışmaya destek veren Starwood A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Yıldız'a ve Starwood ailesine, maddi ve manevi desteklerinden dolayı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sn. Yavuz Uğurdağ'a ve ayrıca, etkinlik sponsorlarımız MODEF ve Zirve Lazer Kesim firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.