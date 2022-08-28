İngiltere’den bir dizi ziyaretler için Türkiye’ye gelen, ziyaretler kapsamında İnegöl’de bulunan Türk öğrenciler, Türkiye’nin gündemini sarsan şarkıcı Gülşen’in açıklamalarına tepki göstermek ve İmam-Hatip camiasına destek vermek adına İnegöl İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’ni (İHMED) ziyaret ederek İnegöl İmam Hatip Lisesi’nin faaliyetlerine kullanılmak üzere bağışta bulundular.

İngiltere’de doğup, büyüyen ve yaşayan Türk kökenli öğrenciler kültürlerini daha yakından tanımak için Türkiye’ye gezi düzenlediler. İmam-Hatip Murat Küçük önderliğinde düzenlenen gezi kapsamında bir çok şehri ziyaret eden 15 Türk genci İnegöl ziyareti sırasında Türkiye’nin gündemine oturan şarkıcı Gülşen’in açıklamalarına tepki göstermek ve İmam-Hatip camiasına destek vermek adına İHMED’i ziyaret ettiler.

İHMED Başkanı Ahmet Taştan tarafından karşılanan öğenciler İnegöl İmam Hatip Lisesi’nin faaliyetlerine kullanılmak üzere bağışta bulundular.

İNGİLTERE’DE BİZİM NE DİNİMİZE NE CAMİMİZE KARIŞMAZLAR

Ziyarette bir konuşma yapan İmam-Hatip Murat Küçük, “Basında sürekli görüyoruz. Zaman zaman İmam-Hatip Okulu gibi nezih bir kuruma kendini bilmeyen insanlar, kendi değerine, kalitesine bakmadan, utanmadan, sıkılmadan sürekli laflar atılıyor. Ben bir İmam-Hatip mezunu olarak, Diyanet görevlisi olarak, İngiltere’de İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarında 6,5 yıldır imamlık yapıyorum. İngiltere’den gelen bu gençlerimiz, her ne kadar imam-hatip okulları gibi bir yapıda olmasa da haftalık düzenli olarak dini dersler, ahlaki dersler, ufuklarını açıcı güzel dersler işliyoruz. Gençlerimiz kültürünü tanısın diye iki haftadır Türkiye’deyiz. İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Söğüt, İnegöl’ü kapsayan Osmanlı Devletinin tohumlarının atıldığı toprakları gezmiş olduk. Bu gezimizde çok değerli ilim adamlarıyla görüştük. İmam-Hatip liseleriyle ilgili konuşmaları duyunca çok üzüldük, gençlerimiz de çok şaşırdı. Çünkü İngiltere’de bizim ne dinimize, ne camimize, ne kadınlarımızın başörtüsüne karışmazlar” dedi.

İNGİLTERE’DEN GELEN GENÇLERLE BİRLİKTE BİZ İMAM-HATİP LİSESİNİN YANINDAYIZ

İngiltere’de İslam’a saldıranların genelde kendini bilmez sokak serserileri olduğunu ifade eden Küçük, “Türkiye gibi Müslüman bir ülkede hiç utanmadan sıkılmadan istediğine küfür, hakaret ediyor. Basında yer almak istiyorsan bir eser ortaya koy. Ama aşağıların aşağısına inmiş insanların bir takım kötü sözler sarf ettiğini duyuyoruz. İngiltere’den gelen gençlerle birlikte biz İmam-Hatip lisesinin yanındayız. Elbette ki İmam-Hatip lisesinde okuyan insanlardan da hata yapanlar, yanlış yapan insanlar çıkar. Bunlar onları bağlar. Bu kurum yıkılırsa Türkiye’de büyük bir boşluk ve eksiklik meydana gelir. İnanıyoruz ki İmam-Hatip okulları bu ülkeye faydalı nice nesiller yetiştirecektir. Son olarak gençlerimizle her gittiğimiz yerde sadaka verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bugünde öğrencilerimiz İnegöl İmam-Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerin faaliyetlerinde kullanılması üzere sadakalarımızı sizlere teslim etmeye geldik” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İHMED Başkanı Ahmet Taştan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle bu ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir zamanda bizleri ziyaret ederek destek verdiniz. İngiltere’de yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı cenabı Allah ecrinizi kat kat arttırsın. Biz İmam-Hatip nesli olarak ata topraklarında yaşanılmış milli ve dini kültürün bugün fikren ve zirken temsilcisi olan Türkiye’deki İmam-Hatipler bu vatanın asıl unsurları, asıl evlatlarıdır. Bir kısım nevzuhur insanlar kalkıp da bir takım sapık fikirler üzerinden ki LGBT anlayışı çok yaygınlaşıyor. Korkarım ki ileride bizim kendi kültürümüz ile LGBT kültürü karşı karşıya getirip toplumda bir çatışma da tasarlıyor olabilirler. Biz İmam-Hatiplere karşı yapılmış bu hakaretvari tutum karşısında ölçülü, dengeli ama haddini bildiren bir takım hareketler yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında derneklerimiz savcılıklara başvurup suç duyurusunda bulundular. Zaten onlarda gerekeni yaptılar.”

BU MİLLETİN KUTSALINA SAYGI DUYMALILAR

“Mevzu birinin bir hakaretten dolayı hapse konması ve burada çözülmesi değil” diyerek konuşmasını sürdüren Taştan, “Bu topraklarda beraber yaşayacaksak eğer, nasıl ki bizim sevmesek de, hoşumuza gitmese de, onlara tahammül ediyorsak onlar da bu milletin kutsalına saygı duymalılar. İmam-Hatip demek bir bakıma manevi değerler anlamında değerlendirilecek bir ifade. Bu yüzden hem destek vermeniz hem de bu şekilde tepki koymanızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Gençleri tebrik ediyorum. İngiltere gibi bir yerde böyle İslami çalışmalar yapmak İslam topraklarında yapmak birkaç gömlek daha iyidir. Biz bir fikrin, bir düşüncenin, milli ve manevi değerlerin kurumsala döndüğü bir mekân burası. Başka bir özelliği de yok zaten. Ama asıl unsur yüreklerdeki imandır. Allah İslam düşmanlarına fırsat vermesin.”