İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan 2224 numaralı sandıkta kullandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dr. Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte kullandı.

Yaşı tutmadığı için oy kullanamayan Semih İmamoğlu da anne-babası ve ağabeyine eşlik etti.

Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan 2224 numaralı sandıkta oy kullanan İmamoğlu ailesi, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Oyunu kullanan İmamoğlu, seçimde görevli personele başarılar diledi. Gazetecilerin görüntü alması için eşi ve oğlunu bekleyen İmamoğlu, oyunu sandığa, “Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle attı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun, “Güzel günlerimizin başlangıcı olsun” sözlerine, “İnşallah” şeklinde karşılık verdi.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında oy kullandığı okulun bahçesine inen İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıkalamda, “Oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.