İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçiminde görev alacak sandık görevlileri, müşahitler ve Türkiye Gönüllüleri ile Oy ve Ötesi gruplarına mensup binlerce vatandaşla, ‘Demokrasi Neferleri Buluşması’nda bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev alacak olan sandık görevlileri, müşahitler ve Türkiye Gönüllüleri ile Oy ve Ötesi gruplarına mensup binlerce vatandaşla, “Demokrasi Neferleri Buluşması”nda bir araya geldi.

Millet İttifakı’nın İstanbul bileşenlerinin de destek verdiği buluşmada konuşan Başkan İmamoğlu, “Her bir oyun, bize seçimi kazandıracak o kritik oy olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Vatandaşımızın her bir oyu, namusumuzdur. Onun için mücadele edeceğiz. Günün her dakikasında sandığa hakim olduğumuzda, kimse hile yapma imkan ve cüretini bu-la-maz. Bulamayacak" dedi.

Son ana kadar, aynı ciddiyetle görevlerinin başında olacaklarını belirten İmamoğlu, "Yorulmayacağız. Görevi ihmal etmek yok. Sandığı terk etmekmiş; öyle bir şey yok. Bunlar bize yakışmaz. Şikayetçi olmak yok. ‘Şu eksik, bu eksik’ demek yok. Türkiye'nin neferlerine böyle davranmak yakışmaz. Siz nefersiniz, neferiz” ifadelerini kullandı.

“28 Mayıs'ta sandığı protesto etmenin, sandığa gitmemenin ve evde kalmanın maliyeti çok yüksek olacak” diyen İmamoğlu, vatandaşlara, “Asla tereddüt etmeyin. Mutlaka sandıklara gidin. Oyunuzu kullanın. Oy verirken, çok derin düşünün. Karar verirken sadece kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün. Bu seçimde karar vermek çok kolay. Ya büyük bir değişime imza atıp, bu ülkenin eşit ve onurlu evlatları olarak, hep birlikte, demokrasi içinde, huzurla, refah içinde yaşayacağız ya da bu iktidarın kalmasına müsaade ederek, ülke olarak, hep birlikte içinden çıkılmaz -ekonomik, sosyal, eğitim- her türlü bir girdaba sürükleneceğiz. Uzun yıllar büyük bir karanlığa mahkum olacağız. Onun için asla tereddüt etmeyelim sevgili vatandaşlarım, 28. Mayıs’ta sandıkları dolduralım. Değişimin lideri, Türkiye'nin akil ve demokrat lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim. Ülkemizin içinde sürüklenmekte olduğu bu ekonomik çöküşten, hep birlikte kurtulalım” çağrısında bulundu.