İstanbul Belediye Başkan Adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum, bugün katıldıkları programlarda mal varlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta 'İstanbul'u büyüten kadınlar' programına katılan AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Siz de mal varlığınızı açıklamayı düşünür müsünüz?' sorusuna şu ifadelerle açıklamalarda bulundu;

“Tabii ki düşünürüm. Biz mal varlığımızı zaten düzenli veriyoruz. Bakanlık görevi yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımıza ilişkin bilgileri düzenli olarak bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok. Siz ne zaman istiyorsanız, o zaman açıklarız"

Sultangazi'de Halk Buluşması programında açıklama yapan CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Siz de bir mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusu üzerine İmamoğlu,

"Tabii ki. Ben, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim. Bu, bizim en rahat olduğumuz saha. Onun için günü geldiğinde, zaten arkadaşlarının onu kamuoyuyla paylaşır" dedi.