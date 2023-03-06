Son dakika gelişmesi… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmek üzere İYİ Parti binasına giriş yaptı. Kulislerde, iki ismin Cumhurbaşkanı adayının yardımcısı olacağı konuşuluyor.

Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cuma günü yaptığı açıklamayla başlayan hareketlilik bugün de devam ederken, ittifakın bu akşam cumhurbaşkanı adayını açıklaması bekleniyor.

İYİ Parti’yi masaya döndürmeye yönelik formül arayışları da devam ederken bugün sürpriz gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklanması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak açıklanabileceği ifade ediliyor.

İmamoğlu ve Yavaş şu sıralarda İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener ile görüşüyor.