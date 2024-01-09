İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, restore edilen Ataköy Baruthane yapılarının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Habere göre; İmamoğlu yaptığı konuşmasında, "Ecdadımıza sahip çıkmak çok değerli. Bu bizim hem insanlığımızın gereği, hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu.

Ayrıca inancımızın da gereği. Bazen çok lafla anlatılıyor. Biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellik terkedilmiş, yok edilmeye yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi görüyorum" sözlerini kullandı.

'İSTİSMARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Lafla dediğim durum şöyle; böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani 'laf ola beri gele' misali söylenmiş laflar. Biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları, istismarlarıyla yüzleştireceğiz."

'BİZ GÖZ BOYAMIYORUZ'

İmamoğlu, "Biz iş yapıyoruz, icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz" şeklinde konuşarak yerel seçimlere ilişkin şu mesajı verdi:

"Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası asla oluşturmuyoruz. Biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Siz-biz demeden hareket eden, insanlarına hizmet ederken ayrıştırmayan bir ekibiz. Bize tam da bunun tersi biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim; size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek."