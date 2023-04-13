İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu "Kızılay çok kan kaybetti" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızılay'ın başındaki şahıs bu görevde olduğu sürece kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu, ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun olduğuna vurgu yaparak, "Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır' dedi.

İHA