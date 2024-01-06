Yerel seçimler yavaç yavaş yaklaşırken, İstanbul'un siyasi sahnesinde hareketli günler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayını yeniden Ekrem İmamoğlu olarak belirlemesinin ardından, tüm gözler AK Parti'nin adayına çevrildi. İddialara göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olacak.

İstanbul'da AK Parti'nin Adayı

Murat Kurum'un adaylığının açıklanması, İstanbul'un siyasi geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir. Kurum'un, kent yönetiminde uygulayacağı politikalar ve projeler, İstanbul'un karşılaştığı birçok zorluğa çözüm getirebilir mi sorusu, şimdiden tartışılmaya başlandı.

Murat Kurum Kimdir?

1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Uzun yıllar TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. gibi önemli kurumlarda görev alan Kurum, 2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapmıştır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.