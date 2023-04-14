Türkiye'nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak İMECE Uydusu'nun hava muhalefeti ile ertelenen uzaya fırlatılma töreni Türkiye saati ile saat 09.48'de gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından fonlanan, müşteri kurumu Savunma Sanayii Başkanlığı, son kullanıcısı Hava Kuvvetleri Komutanlığı olan, TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.

Dünyanın herhangi bir yerinden hiç bir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İMECE, uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak

İMECE'nin, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Fırlatma töreni, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

https://youtu.be/XxyNYHBP7v8

İŞTE İMECE’NİN KÜNYESİ:

Yerli ve milli imkanlarla üretilen yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE’nin detayları şöyle:

AĞIRLIK: Yaklaşık 700 kg

BOYUTLARI: Yaklaşık 2 m x 3,1 m

ÇEKİM KABİLİYETİ: 1000 km uzunluğunda 16,73 km genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilme ve 320 Mb/sn brüt veri hızı ile yer istasyonuna çektiği görüntüleri indirme kabiliyeti.

YERLİLİK: Başta elektro-optik kamera olmak üzere uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri, yıldızizler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, 7.3 m çapında antene sahip yer istasyonu.

X bant ve S Bant haberleşme sistemleri ve uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları ile şifreli ve güvenli haberleşme.