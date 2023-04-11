İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şubesi’nin geleneksel iftarı, dernek merkezinde üyelerin ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgedeki illerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Çelebi Arama Kurtarma Ekibi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İMH Bursa Şubesi’nin Abdal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen geleneksel iftar programına; İMH Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, şube yönetim kurulu üyeleri, üyeler, davetliler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan Çelebi Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK) de hazır bulundu.

İMH Bursa Şubesi’nin iftar programından önce Prof. Dr. Halis Aydemir tarafından da deprem konulu bir sohbet gerçekleştirildi.

Dua ile başlayan programda konuşan Şube Başkanı Ali Yılmaz, iftar programına geniş katılım sağlayan misafirlere teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ilk depremden sonra ÇAK ekibinin hızlıca koordine olup bölgeye hareket ettiğine dikkat çeken Ali Yılmaz, “İMH Bursa Şubesi üyesi gönüllülerin yer aldığı arama kurtarma ekibimiz ÇAK, bölgede yürütülen çalışmalarda diğer ekiplerle koordine bir şekilde, ilk andan itibaren görev aldı” dedi.

17 FARKLI NOKTADA AŞEVİ

İnsan Vakfı ile birlikte afetin yaşandığı ilk anlardan itibaren hizmete başlayan aşevleri kurduklarına dikkat çeken Ali Yılmaz, “İnsan Vakfı’mızla birlikte deprem bölgesinde 17 tane aşevi açtık. Buradan kardeşlerimiz her hafta 20 kişilik gruplarla açtığımız o aşevlerinde görev almak için bölgeye gitti. Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar aşevlerimiz açık kalacak. Bu aşevleri aracılığıyla bugüne kadar toplam yarım milyon kişiye sıcak yemek ulaştırıldı. Aşevlerimiz her biri aynı zaman bir lojistik merkezi durumundadır. Buralardan, bölgedeki depremzede halkın kıyafet, hijyen paketleri, su, bakliyat gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine de destek olunuyor” diye konuştu.