İMİDER Atlas Spor Bursa Büyük Erkekler Ligi Basketbol Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında Amerikan Koçluk Çağdaş Gelişim Spor Kulübünü 72-64 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye Furkan Arslan’ın 5 sayısı ile başlayan temsilcimiz daha sonra 6-0’lık seriye engel olamadı ve ilk 5 dakikada 5-6’lık skorla geçildi. Daha sonra kontrolü eline alan temsilcimiz ilk periyodu 19-13 önde kapadı.

2. Periyotta iyi savunma yapan ve bu bölümde Furkan Berkant Kaya’nın 3 sayılık basketleriyle farkı 18 sayıya kadar çıkaran İMİDER Atlas Spor soyunma odasına 13 sayı farkla 35-22 önde gitti.

3. Periyoda hızlı başlayan rakibine çabuk karşılık veren İMİDER Atlas Spor 3. periyodu 52-44 önde geçti. Son periyoda yine hızlı giren Amerikan Koçluk Çağdaş Gelişim bir ara skoru 63-62 yaparak farkı 1 sayıya kadar indirdi. Son periyotta etkili savunma ve hücum katkısı yapın Fuat Albamya’nın etkili oyunuyla fark yeniden 8 sayıya çıktı ve mücadele 72-64 İmider Atlas Spor galibiyeti ile sonuçlandı.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşme de 2. maç 14 Aralık 2022 Çarşamba akşamı Çekirge Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz mücadeleden galip ayrılırsa yarı finale yükselecek. Mağlubiyet durumunda ise seri tekrar İnegöl’e taşınacak. Serinin 1-1 olması durumunda serinin son maçı 16 Aralık 2022 Cuma akşamı İnegöl’de oynanacak.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kulüp As Başkanı Eyüp Selçuk Bozoklu, “Seyredenlerin keyif aldığı süper bir maç oldu. Çekişmeli geçen maçta kazanmak ve ev sahibi olmanın avantajını korumak önemliydi. Arkadaşlar elinden geleni fazlasıyla yaptı ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Amacımız serinin 2. Maçını kazanarak seriyi Bursa’da bitirip yarı finale yükselmek. Bu akşam buraya bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Umarım yarı finale çıkan taraf biz oluruz” dedi.