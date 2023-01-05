İMİDER Atlas Spor Kulübü 2022-2023 Hentbol Yıldız Erkekler Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayarak Bölge Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Uzun yıllar sonra İnegöl’de hentbol branşında parkeye çıkan İMİDER Atlas Spor bölge şampiyonasında Bursa Nilüfer Belediyespor, Eskişehir Büyükşehir Gençlik Spor Kulübü, Manisa 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü ve İstanbul’dan katılacak bir takım ile karşılaşacak.

Kulüp Başkanı Çağdaş Çelik yaptığı açıklamada, “İnegöl’de hentbolu canlandırmak için ilk kez katıldığımız ligde 3. olmak ve bölge şampiyonasına katılım göstermek yeni bir kulüp için büyük bir başarı. Gençlerimizi ve özveri ile çalışan teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bölge şampiyonasında da elimizden gelenin en iyisini yaparak başarılı olmak istiyoruz. Hentbol ile ilgili alt yapı çalışmalarımızda devam ediyor. Şuna 9 yaşından başlayıp yukarı yaşlara doğru giden ekiplerimiz var. 3 antrenörümüz ile hentbolu İnegöl’de daha da yaygınlaştırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Umuyorum ki bir kaç yıl içinde İnegöl Hentbolda adını çokça duyuracağız” dedi.