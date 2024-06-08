İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, ulaşım master planı ve kent anayasası Bursa için öncelenerek ve bir an önce hazırlanması gerektiğini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, göreve geldikten sonraki süreçte yapılan çalışmaları ve hedeflerini basın toplantısı ile açıkladı. Meslektaşları ve kent sorunları için çözüm üretecek, yol haritası çizecek komisyonlarını belirleyen Şube Yönetim Kurulu komisyon başkanlarını da basın mensuplarına tanıttı. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Şubat ayında gerçekleşen seçimlerin ardından göreve gelen 19. dönem yönetim kurulunun 3 ay gibi kısa bir sürede yapmış olduğu 94 adet etkinlik çalışmalarını, inşaat mühendisleri ve kent için hedef programlarını aktardı. İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, "Bizler 11 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulumuzun ardından 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen devir teslim töreni ile oda yönetimimizi üstlenerek çalışmalarımıza start verdik. Aradan geçen 3 ay gibi kısa bir sürede 94 adet etkinliği gerçekleştirmenin yanı sıra odamızın tıpkı eski günlerde olduğu gibi etkin ve etkili bir oda olması için tüm gayretimiz ve samimiyetimizle çalışıyoruz. Elbette bu bir ekip işi. Başta yönetim kurulumuz, geçmiş dönem yöneticilerimiz, oda çalışanlarımız ve komite üyelerimiz ile birlikte Bursa’nın kentsel dönüşümden ulaşıma, içme suyundan sağlıklı bir kentin tesis edilmesine kadar, odamızın ilgi ve uzmanlık alanına dahil her konuda söz söyleyecek ve çözümler üreterek ilgili makamlarla paylaşacağız. Yeri gelecek itiraz edeceğiz, yeri gelecek destek vereceğiz. Bilimin ışığında, Bursa halkının menfaatlerini önceleyerek doğru bildiğimizi söylemekten ve doğru olanın yanında durmaktan kaçınmayacağız" diye konuştu.

"Ben yaptım oldu ya yer yok"

Bursa, mutlaka dirençli şehir, tarım, turizm, tarih ve sanayi ile büyüyen bir şehir vizyonu ile şekillenmesi gerektiğini belirten Erdem, "Bunlardan birini önceleyip diğerlerini geri planda kesinlikle tutmamalıyız. Bu çerçevede ulaşım master planı ve kent anayasası şehrimizin bu dinamikleri içinde eşit derecede öncelenerek ve bir an önce hazırlanmalıdır. Komitelerimizle oluşan bu dev kadro, kent sorunlarını, meslek ve meslektaşlarımızın problemlerini bilmekte, hem meslek hem de meslektaşlarımızın ve de kentimizin sorunlarına bu vizyoner yaklaşımla çözüm önerileri üretmek adına bir araya geldi. En kısa zamanda komitelerimiz çalışmalarını tamamlayacak ve İMO Bursa olarak görüş ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşacağız. Bursa kent anayasası olarak düzenlenecek 1/100.000 çevre düzeni planı çerçevesinde bu kentin sakinleri ve sahipleri olarak bizler Bursa adına şu sorulara cevap aramalıyız. Planlı ama doğal kaynakları kontrolsüz bir şekilde tükenen, üreten ama doğa ve tarım alanları yok olan, istihdam sağlayan ama ulaşım problemleri bitmeyen tamamı ile bir sanayi şehri mi? Koruma Kullanma dengesini gözeten sahip olduğu potansiyelleri, geleceği ve dünyanın gelişimini de düşünerek öncelik sırasına göre değerlendirip sonradan pişman olmayacak tercihler yapan bir şehir mi olacaktır? Bu sebeple ’Ben yaptım oldu’ ile Bursa’ya dışarıdan yapılacak her türlü müdahaleye sessiz kalmayacak, bununla gereken mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve tekrar diyoruz ki ‘Bursa şeffaf bir şekilde Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde ilgili tüm ilçe belediyelerinin, devlet kurumlarının içinde olduğu tüm üniversitelerimizin, meslek odalarının aynı masada toplanıp ortak akılla Bursa vizyonunun belirleneceği kent anayasasını acilen hazırlanmalı ve ‘Ben yaptım oldu’ ile asla müsaade edilmemelidir" dedi.

"Bilimin önemi unutulmamalı"

Mesleğin ve meslektaşların pek çok sorunu bulunduğunu ifade eden Erdem, "Zamanı ve yeri geldikçe bunları sizlerle ve sizlerin vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşarak çözüm üretmeye gayret edeceğiz. Bugün TMMOB bünyesinde yaklaşık 170 bin inşaat mühendisi bulunmaktadır. Tıpkı geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan ve durduk yerde kendi kendine yıkılan bina vakasında olduğu gibi insan hayatını doğrudan ilgilendiren olumsuzlukların yaşanmaması için mühendislik biliminin ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Doğrudan insan hayatı ve ardından yaşam kalitesi ve konforu için son derece önemli olan mesleğimizi layıkıyla yerine getirebilmek için üyelerimizin mesleki, kişisel ve ekonomik gelişimine katkı koyabilmek için tüm gücümüzle çalışacağımızı bilmenizi istiyoruz" diye konuştu.

İMO Bursa Şubesi Komisyonları ve Komisyon Başkanları şöyle oluştu;

"Kentsel Dönüşüm ve Protokoller Komisyonu Başkanı Mehmet Albayrak, Teknik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Kıyı Deniz ve Su Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras, Eğitim ve Seminerler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı, Ulaşım Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Bahadır Yılmaz, İş ve İstihdam Komisyonu Başkanı Ayşe Asena Dişbudak, Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Elif Kibar Topçu, Serbest Çalışanlar Komisyonu Başkanı Ünsal Eser, OSB ve Sanayi Bölgeleri Komisyonu Başkanı Serhat Şengül, Tarihi Eserleri Araştırma Ve Koruma Komisyonu Başkanı Volkan Kutupoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Pınar Pelin Koçak, Kamu Çalışanları Komisyonu Başkanı Mustafa Gördeli, Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu Başkanı Yasemin Işık Uysal, Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Serdal Aktaş, Gençlik Komisyonu Başkanı Alperen Doğan, Sosyal Komisyonu Başkanı Fırat Güzel, Spor Komisyonu Başkanı Yükseler Göktaş ve Basın Yayın Komisyonu Başkanı Hürkan Çelebi."