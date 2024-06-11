İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği(İMOS) yönetimi basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.



Kahvaltının ardından açıklama yapan İMOS Başkanı Uğurtan Turgut, "Bugün yeni seçilen İMOS Yönetim Kurulu olarak hem basın mensuplarıyla tanışmak hem de gündemi değerlendirmek, yapmak istediklerimizle ilgili konuşmak ve kendimizi kısaca tanıtmak için bir araya geldik. Biz geçtiğimiz Perşembe günü seçilen yeni İMOS Yönetim Kurulu olarak genç, dinamik ve proje bazlı çalışmayı seven bir yönetim kurulu olarak göreve başladık. Daha önceden ifade ettiğim gibi çok yakın zamanda yapmak istediğimiz projeleri anlatarak şehrimize, sektörümüze ve memleketimize faydalı işler yapmak için yola çıktık. Hepimiz bu şehrin, bu sektörün, mobilyanın parçalarıyız. Yıllardır buradayız, buradan ekmek yiyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. Tekrar ediyorum yegane motivasyonumuz şehrimize ve sektörümüze faydalı işler yapabilmek. Genç ve dinamik bir yönetim kuruluyuz. Ancak bu gençlik deneyimsizlik asla değil. Yönetim kurulumuzda benimle birlikte yer alan bütün arkadaşlarım, meslektaşlarım alanlarında uzman kişiler, tamamı kendi firmalarıyla başarıyla yönetmiş, kaliteli olabilmiş, hem personel yönetimi hem de finans yönetimini başarıyla yapabilmiş insanlar. Hep beraber İnegöl’ü kalkındırmak adına projelerle karşınızda olacağız. Tekrar teşekkür ederim." dedi.