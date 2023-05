Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan üniversite ek yerleştirmelerinin tamamlanmasın ardından kontenjan doluluk oranları ve yeni akademik yıl içerisinde programlanan faaliyet ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yıldırımhan yaptığı açıklamada; “İnegöl meslek Yüksekokulu, İnegöl’ün nitelikli iş gücü ile vizyoner ve inovatif girişimcilerinin yetişmesi için 27 yıldır akademik hayatına devam etmekte ve İnegöl’e katma değer sağlama misyonunu yerine getirmek için çalışmaktadır. Son yıllarda artan ivmemiz ile bir önceki yılda olduğu gibi bu yıl da kontenjanlarımız toplamda %98 oranında doluluğa ulaştı. Bu yıl 11 program için ayrılan 770 kontenjanımızın 752’si doldu. İnegöl’ün kent ve ekonomik dinamikleri ile doğrudan ilişkili olan ve daha önce kapanan Mobilya ve Dekorasyon ile Tekstil Teknolojisi programlarımız, gerçekleştirdiğimiz uygulamaları ile hem her yıl kontenjanları hem arttırdı hem de her yıl tam doluluğa ulaştı. Ayrıca 2020 yılında açtığımız İlk ve Acil Yardım programımız her yıl % 100 doluluk oranına sahip olmuş ve 2022 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

İNEGÖL’ÜN EKONOMİSİNİN AKADEMİK TEMELLERİNİ KURUYORUZ

“İnegöl Meslek Yüksekokulunda var olan 11 programın tamamı İnegöl’ün sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerine katkı sağlamak üzere belirlenmiştir. Yine bu doğrultuda değişen dünya koşullarına ve gelecekte belirgin hale gelecek olan alan ve mesleklere ilişkin bölümler de meslek yüksekokulumuza kazandırılmaktadır. Benzer şekilde geçerliliğini sürekli koruyan Mobilya ve Dekorasyon, Tekstil Teknolojileri gibi sektörlere dair bölümlerimizin ders planları ve akademik içerikleri çağın gerekliliklere uygun olarak güncellenmektedir. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu girişimlerin en değerli çıktısı ise, bugün İnegöl’deki birçok üst düzey yöneticilerin, girişimcilerin ve sivil toplum kuruluşları kurucu ve yöneticilerinin bizim mezunumuz olmalarıdır.”

YENİ AKADEMİK YILDA YENİ PROTOKOLLER VE KARİYER MERKEZİ

“Öğrencilerimizin kariyerlerini şekillendirmede önemli katkı sağlayan İşyeri Eğitimi dersi ve Staj için kamu ve özel kuruluşlar ve meslek yüksekokulumuz ile protokoller imzalanacaktır. Bu konuda karşılıklı görüşmelerimiz kapsamlı ve hızlı şekilde gerçekleşmektedir. Bu yıl bünyemizde Kariyer Merkezi ile öğrencilerimizin işyeri eğitimi ve staj imkânlarını profesyonelleştirmeyi ve mezunlarımızın istihdam alanını genişletmeyi hedefleyerek, sektör ile nitelikli insan kaynağını buluşturma ve denkleştirmeyi amaçlıyoruz.”